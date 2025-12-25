為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園點亮24館舍 光藝術迎新年

    2025/12/25 05:30 記者李容萍／桃園報導
    壢小故事森林執行「彩虹森林的約定」燈光計畫。（記者李容萍攝）

    壢小故事森林執行「彩虹森林的約定」燈光計畫。（記者李容萍攝）

    桃園市政府文化局延續今年「台灣燈會在桃園」首度啟動的城市光藝術行動，以「點亮夜間、永續媒材、社區共創」為核心，串聯廿四座館舍推出「Art Lighting II 城市故事館群燈光計畫」，今起至明年元宵節週末假日，邀請民眾走入桃園各館舍參與多元活動，體驗燈光藝術之美，迎接新年。

    文化局長邱正生表示，廿四座館舍中，桃園文學館與桃園航空城博物館是新增館舍，將光從單純的照明昇華為可感受、可記憶的公共藝術，此計畫承接「有燈有會」精神，邀請藝術家、社區居民與學校以工作坊形式，運用回收材料與綠能燈具創作燈飾，並結合節慶藝文活動展出。

    其中，壢小故事森林執行「彩虹森林的約定」燈光計畫，象徵不同顏色、不同人都能在光中找到位置，並在彼此的故事裡發光；中平路故事館延續中壢守護獸角色，推出潮流感十足的守護獸燈光造景及小怪獸燈箱；楊梅故事園區將居民閒置菜刀再製成書本造型燈具，搭配「廚房記憶」故事QR Code；太武新村眷村文化園區以三花貓為靈感，運用回收材質和孩子們的彩紋創作；米倉劇場邀請日本藝術家鈴木泰人以再生紙燈罩和居民故事打造具故事性的「無人劇場」光影，展現老城區獨有的夜間風貌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播