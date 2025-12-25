桃園第二市政園區 落腳中路重劃區

桃園市第二市政園區確定落腳中路重劃區，緊鄰桃園鐵路地下化中路車站。圖為示意圖。（桃園市都發局提供）

區段徵收開發 配合鐵路地下化 2031年啟動整體園區工程

桃園市市政園區辦公廳舍早已不敷使用，部分局處四散各地，第二市政園區討論已久，市長張善政昨於就職三週年記者會宣布「桃園NEXT未來工程」，其中，第二市政園區確定落腳桃園區中路重劃區，在國際路二段，緊鄰桃園1-4埤塘及桃園鐵路地下化新設中路車站，變更都市計畫案已送內政部審議，將配合鐵路地下化工程進度，預計二〇三一年啟動整體園區工程。

市議會將遷入 納入社宅、商辦區

張善政表示，第二市政園區規劃進駐市政服務大樓，市議會也將搬遷至此，並整合道路系統、捷運等大眾運輸工具，帶動鐵路地下化周邊土地轉型；市府都市發展局長江南志說，第二市政園區面積七．六八公頃，將以區段徵收方式開發，除了市府辦公廳舍、市議會，將納入社會住宅、可負擔住宅用地、公共設施及商辦區，整合中路車站出入口，讓市政園區串連交通節點。

江南志表示，這是實踐升級版的大眾運輸導向城市開發（TOD+）的重要里程碑，市府在鐵路地下化施工期間，同步規劃中路車站周邊土地使用，車站整體開發區預計二〇二七年完成都計審定，車站預計二〇三四年九月通車，第二市政園區區徵工程預計二〇三一年啟動，希望在鐵路地下化綠園道完成時，同步完成第二市政園區工程。

張善政另外提出「市立醫院＋大溪、復興、觀音三分院」落實醫療平權、中壢體育園區打造南桃園區域發展最後拼圖、持續擴增兩歲專班及臨托據點、免費新幹線公車及桃小巴，以及讓年輕族群買房自住更容易的可負擔住宅等重要政策，「只能成功、不能失敗」。

議員提醒完善路網 因應大量車流

議員黃瓊慧表示，對第二市政園區留在北桃園的決定給予高度肯定，不僅離原有的市政園區很近，民眾洽公、公務員辦公不需要跑太遠，剛好在中壢、桃園中間，對於往來兩地都很便利，將來市議會也搬遷過去，將提升整體行政效率，但也要提醒市府要完善路網規劃，提前因應之後大量的車流。

