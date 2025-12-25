為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    攜手拱天宮 通霄推銷越光米、彩虹玉米

    2025/12/25 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    通霄鎮農會近年來大力推廣彩虹玉米。 （資料照）

    通霄鎮農會近年來大力推廣彩虹玉米。 （資料照）

    苗栗縣通霄鎮農會近年來大力推廣獲得農業試驗所授權的特色農產彩虹玉米，加上通霄鎮不少農民栽種越光米，為協助農民促進買氣，通霄鎮農會攜手國內宗教信仰中心拱天宮辦理推廣活動，並有限量兩百組天后賜福福袋，今日早上八點於拱天宮登場，歡迎遊客參與。

    今辦活動 還有限量天后賜福福袋

    通霄鎮農會表示，近年主推越光米、彩虹玉米，越光米以粒粒飽滿、香氣濃郁著稱，煮出的米飯口感Q彈，堪稱米飯界的極品；彩虹玉米以其鮮豔多彩的外觀與豐富的營養價值，加上口感與一般玉米有別，為通霄農業代表，且可多元化料理。

    通霄鎮農會總幹事許道坤說，彩虹玉米屬於台農五號黑糯玉米品種，由農委會農業試驗所研發，由通霄鎮農會獲得農業試驗所授權，在苗栗縣內為通霄鎮最具招牌性的獨家農產，外觀呈現米白色、暗紅色與深紫色；至於越光米，許道坤表示，因越光米品質優，近來苗栗縣包含「苗栗穀倉」苑裡鎮不少農友開始栽種，部分鄉鎮市也有農友嘗試。

    另外，福袋內容除農特產更包含限定版竹碗平安米禮盒、白沙屯媽祖環保餐具、聯名醬油、Q版保溫杯等隨機贈品，拱天宮主委洪文華也提供隱藏大獎白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」紀念品一組以及白沙屯天上聖母馬年紀念錢母一組，增加福袋詢問度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播