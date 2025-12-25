智慧化治理城市 新北第二行政中心年底上梁

新北第二行政大樓廿四樓設智慧化的防災應變中心。圖為完工模擬圖。 （工務局提供）

整合警政、防救災、交通及食安管理功能 打造成「數位神經中樞」

位於新板特區的新北市政府大樓二〇〇三年落成啟用，隨著業務和人力擴編，許多局處辦公空間不敷使用，市府在三重區興建第二行政中心（簡稱二辦），目前主體鋼構完成，預計十二月卅一日上梁，目標明年九月取得使用執照；整合警政、防救災、交通及食安管理功能，將打造智慧化的「數位神經中樞」，提升城市治理成效。

衛生、消防、交通、警察局等單位進駐

工務局長馮兆麟昨天在市政會議報告指出，第二行政中心園區有三大發展策略，包括整合辦公機能，提升行政效率；導入智慧科技，強化城市韌性；創造廣闊綠地，市民共享空間。

馮兆麟表示，第二行政大樓二〇二二年動工，為地上廿六層、地下四層建築物，將有衛生局、警察局、消防局、交通局等單位進駐，打造一站式服務窗口，高樓層設有決策與指揮中樞，低樓層作為便民服務與公共設施，戶外設計無邊際綠帶開放空間，營造「城市大公園」意象，建置空中廊道，銜接行政大樓三樓與中央公園，創造便捷、友善、休憩的環境。

地下二樓建連通道 可通捷運先嗇宮站

此外，地下二樓建置捷運連通道，可通往捷運先嗇宮站，提升民眾洽公與通勤便利性，設置一七〇八個公用與公共停車位、二七九九個機車位，一樓迎賓大廳挑高設計，可辦理展演活動，三樓集中民眾洽公服務，四至六樓規劃為彈性共享的會議空間，並設置餐廳。

三樓集中民眾洽公 一站式服務窗口便民

馮兆麟強調，二辦不僅是辦公場所，更整合警政、防救災、交通及食安管理功能，目標打造新北市的「數位神經中樞」，其中九樓為勤務指揮中心、警務戰情中心，整合一一〇報案系統與城市監控大數據；十七樓設置食品安全中心，即時通報與防範食安狀況；廿四樓為災害應變中心，平時為科技訓練基地，災時轉換為指揮樞紐；還有智慧運輸中心，即時掌握交通流量，優化號誌控制。

新北市長侯友宜說，第二行政中心將打造智慧、永續的人本環境，平衡大漢溪以北、以南地區發展，目前施工進度超前，各單位全力以赴，希望明年順利落成，提供市民周全優質的公共服務。

位於三重的新北第二行政大樓正在施工，預計十二月卅一日上梁。 （記者賴筱桐攝）

