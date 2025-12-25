創意「鏟子耶誕樹」 光復災民謝志工

光復人用鏟子、雨鞋等工具，打造「鏟子耶誕樹」，表達對志工們的感謝。 （記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決洪水重創光復鄉，災區湧入大批「鏟子超人」搶災，光復人充滿巧思，用鏟子、雨鞋等清掃工具，堆疊出耶誕樹的模樣，也有在地編織藝術家用紅色、綠色、黃色等毛線改造美化後，把鏟子裝置在光復糖廠魚池的圍欄上，還把柱子裝飾得具耶誕氣氛，增添趣味，希望向超人志工們表達感謝。

雨鞋、推車、手套做成裝置藝術

光復洪災大批志工湧入協助受災戶剷除土砂，當時的鏟子、雨鞋、推車、手套等工具，被做成耶誕樹等裝置藝術，在光復站前的台九線上、天主堂、大馬太鞍活動中心等地都可以看到，曾在泥水中救援的工具，如今被重新賦予意義，不只是裝飾，更象徵志工與部落間的連結與情感，也在漆黑的夜裡照亮前方希望。

災害期間作為救援重要基地的台糖光復糖廠，園區內店家逐步恢復營業，台糖花東區處長張兆民指出，糖廠內的裝置藝術來自商店街在地藝術家「原毬工作坊」的創意，老闆結合地方時事，主動用毛線把志工留下來的鏟子編織成藝術品，裝設在魚池旁的圍欄上，且五顏六色的裝置藝術，讓光復糖廠多了一份耶誕節慶的色彩與希望，增加園區亮點。

藝術家編「毛線鏟子」 耶誕氣氛濃

張兆民說，這些藝術品原則上會繼續擺放，不僅切合地方的時事，也替園區增加拍照打卡的景點，促進遊客到花蓮光復旅遊的動力，未來也會持續詢問藝術家的意願，在園區內增加更多由鏟子改造而成的裝置藝術，若有裝置藝術的廠商想合作，也可以和園區洽談，希望能藉此替光復增加更多亮點。

張兆民說，馬太鞍溪鋼便橋還未通車前，前往園區的團客、遊覽車很少，已向總公司爭取商店街承租店面租金減免二個月，現在又提報再延二個月，期待鋼便橋明年一月通車後，人潮能持續回流，刺激在地低迷的經濟。

