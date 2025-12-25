為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    創意「鏟子耶誕樹」 光復災民謝志工

    2025/12/25 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    光復人用鏟子、雨鞋等工具，打造「鏟子耶誕樹」，表達對志工們的感謝。 （記者王錦義攝）

    光復人用鏟子、雨鞋等工具，打造「鏟子耶誕樹」，表達對志工們的感謝。 （記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決洪水重創光復鄉，災區湧入大批「鏟子超人」搶災，光復人充滿巧思，用鏟子、雨鞋等清掃工具，堆疊出耶誕樹的模樣，也有在地編織藝術家用紅色、綠色、黃色等毛線改造美化後，把鏟子裝置在光復糖廠魚池的圍欄上，還把柱子裝飾得具耶誕氣氛，增添趣味，希望向超人志工們表達感謝。

    雨鞋、推車、手套做成裝置藝術

    光復洪災大批志工湧入協助受災戶剷除土砂，當時的鏟子、雨鞋、推車、手套等工具，被做成耶誕樹等裝置藝術，在光復站前的台九線上、天主堂、大馬太鞍活動中心等地都可以看到，曾在泥水中救援的工具，如今被重新賦予意義，不只是裝飾，更象徵志工與部落間的連結與情感，也在漆黑的夜裡照亮前方希望。

    災害期間作為救援重要基地的台糖光復糖廠，園區內店家逐步恢復營業，台糖花東區處長張兆民指出，糖廠內的裝置藝術來自商店街在地藝術家「原毬工作坊」的創意，老闆結合地方時事，主動用毛線把志工留下來的鏟子編織成藝術品，裝設在魚池旁的圍欄上，且五顏六色的裝置藝術，讓光復糖廠多了一份耶誕節慶的色彩與希望，增加園區亮點。

    藝術家編「毛線鏟子」 耶誕氣氛濃

    張兆民說，這些藝術品原則上會繼續擺放，不僅切合地方的時事，也替園區增加拍照打卡的景點，促進遊客到花蓮光復旅遊的動力，未來也會持續詢問藝術家的意願，在園區內增加更多由鏟子改造而成的裝置藝術，若有裝置藝術的廠商想合作，也可以和園區洽談，希望能藉此替光復增加更多亮點。

    張兆民說，馬太鞍溪鋼便橋還未通車前，前往園區的團客、遊覽車很少，已向總公司爭取商店街承租店面租金減免二個月，現在又提報再延二個月，期待鋼便橋明年一月通車後，人潮能持續回流，刺激在地低迷的經濟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播