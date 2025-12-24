台北跨年回基隆 有接駁車、台鐵加班

為讓參加二〇二六台北市跨年晚會的基隆人可以平安快速返家，基隆市政府結合客運業者及台鐵資源，規劃接駁專車、台鐵加班車及市區公車加開班次，提供多元夜間返家交通服務，免去跨年晚會結束後「沒車可搭」的困擾。

基隆市交通處副處長黃詩涵表示，基隆市民參加完台北跨年晚會後，可於元旦〇時至二時，搭乘捷運板南線至南港站，再步行前往南港轉運站西站，搭乘免費接駁專車返回基隆。接駁專車自南港轉運站西站發車後，於基隆端先行停靠台灣電力公司基隆區營業處站，沿線比照二〇八八A路線停靠各站，終點為海科館站。

配合跨年疏運，台鐵公司自台北站加開三班次服務基隆方向加班車，往基隆列車自元旦一時起陸續發車，最晚於凌晨三時卅三分抵達基隆。另外，有由基隆火車站發車開往台北方向的加班車，同樣自元旦凌晨一時起出發。

為加強台鐵列車及接駁專車抵達基隆市境內後轉乘，公車處於凌晨一時五五分（一〇三、三〇二、五〇一）、二時廿五分（一〇四、二〇二、三〇二、五〇一、五〇五）及三時四十五分（六線全開）自二信循環站發車，依原行駛路線行經基隆轉運站或基隆火車站南站。另規劃加開四〇二區間車（終點七堵國小）及R八六區間車，分別自百福及八堵火車站出發。

