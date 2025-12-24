雙城論壇蔣萬安僅半天快閃 參訪取消

台北、上海雙城論壇廿七日登場，不過日前台北市發生重大隨機殺人案，台北市政府昨指出，台北市長蔣萬安取消既定參訪行程，只出席廿八日上午的主論壇，半天返台。公費隨團的國民黨籍市議員曾獻瑩肯定蔣萬安做法，讓市民安心很重要。公費隨團的民眾黨籍市議員張志豪則認為，此次既定時間本就不長，再縮短稍嫌可惜，也不見得能好好溝通交流。

28日往返 只出席上午主論壇

市府說明，為因應十二月十九日發生的無差別攻擊事件，蔣萬安第一時間要求全市、全面提升維安層級，並已連續四天親自主持一二一九事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。

市府表示，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續十五年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。蔣萬安將於廿八日當日來回上海台北；市府主團仍依原訂行程，由副市長林奕華率團於廿七日出發。

為讓市民安心 藍議員肯定做法

曾獻瑩表示，台北剛發生重大事件，蔣萬安把重心放在台北市，凝結各方力量與資源，讓台市民在耶誕、跨年期間過一個安心的節慶十分重要。但張志豪則認為，市府已針對部分問題提出對策，兇手也已身亡，且還未到跨年大型活動，蔣萬安並不一定要坐鎮台北，此次雙城論壇時間本就縮短，蔣萬安在場時間再縮短，未必能好好溝通與交流，雖可理解蔣萬安做法，但有點可惜。

雙城論壇行程首日參訪為主，午後落地後前往參訪梅賽德斯奔馳文化中心、中山醫院，傍晚入住飯店，並與上海市政府會見後參加上海方宴請晚宴，晚宴結束後則到徐匯濱江區、南京路步行街參訪。第二天行程，預計上午九點進行主論壇，簽署「水治理」與「技職教育交流」兩項備忘錄；上午十點半分論壇登場，由各局處針對「科技醫療」、「軌道交通」、「健康樂齡」，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。

據了解，論壇結束後北市府回請的答謝午宴取消；市府團下午則參訪市中心的歷史文化街區張園及將交換小貓熊的上海動物園，接著與台商座談餐會。

