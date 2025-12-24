為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    《北捷連續攻擊》北市府啟動扶助專案 供民眾捐款

    2025/12/24 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    台北市發生一二一九無差別攻擊事件，台北市法務局昨公布相關補償、保險、撫卹及慰問金資訊，也強調將全力協助受害者與其家屬。另有許多民眾盼能捐款實際幫助傷亡者與其家屬，台北市社會局昨也提到，即日起透過市府「公益台北愛心平台」啟動「一二一九事件扶助專案」。社會局長姚淑文強調，為讓善款有效且透明協助受傷者醫療復健、生活照顧及死亡者家屬的急難扶助，社會局將專責管理並審慎運用捐款，確保資源即時到位，減輕當事人與家屬的身心與經濟壓力。

    法務局說明，針對一二一九案三位亡者家屬，均可向犯罪被害人保護協會申請每人一百八十萬元補償金；現階段已完成亡者家屬及受傷民眾可獲得之相關補償統整，將秉持「從優、從速」原則，全面協助受害者申請相關補償。依事發地點，台北大眾捷運股份有限公司已啟動《大眾捷運系統旅客運送責任保險》理賠程序。

    法務局長連堂凱表示，除上述補償外，針對挺身守護市民的余先生，市府將另依《台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，發給六百萬元撫卹金，並提供最高五十萬元之喪葬補助金。

    在其他傷者及家屬部分，已採取「一案一社工」方式，確保都能獲得妥善醫療照顧與關懷慰問。社會局也期待各界傳遞溫暖，與市府一同將關懷化為實際行動，支持傷亡者及其家屬早日走出陰霾。

