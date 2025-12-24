《北捷連續攻擊》北市檢討場館清查監視器 捷運站AI揪異常行為

警方在事故現場及周邊站崗戒備，維護公共安全。（記者陳逸寬攝）

一二一九台北捷運連續攻擊事件釀四死十一傷，市長蔣萬安昨主持市政會議，指示各市民服務場館如校園、區公所、體育、藝文場館、市場等，年底前完成各項監視器、安全設備、撒水、逃生指示、廣播的全面清查，同時規劃進行一次引導疏散模擬。並要求捷運站增設緊急求助鈴，導入AI異常行為辨識系統。此外，他也要求警局盡快查出犯案動機，包含這段時間的人際往來、資金來源等，掘地三尺，要找出脈絡。

校園、市場等 規劃引導疏散模擬

蔣萬安表示，這次事件後，必須加強市民自我保護及應變意識，應以這次事件作為重要警訊，並做好事前預防，請警察局、消防局、衛生局、教育局等相關單位儘速研擬計畫型無差別攻擊事件的全民應變指引，並請民政、教育、產業、捷運公司等單位透過鄰里系統、學校等場合宣導。

他說，這起事件在市民心中留下陰影，民間許多臆測必然加深恐慌，此時需要的是正確資訊及自我保護意識，而非惡意散播造成對立恐懼的假消息；對於網路恐嚇貼文、不實謠言，相關單位務必迅速偵辦、避免模仿效應。他要求，警局要盡快查出犯案動機，且嫌犯從下午一連串縱火等，明顯有縝密計畫犯案，這段時間的人際往來、資金來源，是否曾經參與類似生存遊戲等訓練活動，都是持續偵辦重點，掘地三尺，要找出犯案動機及脈絡，並清楚說明。

跨年到農曆年前期間，警局要向警政署爭取足夠保警支援人力，增加捷運站見警率；請警局協調捷運公司評估開放調閱站內監視器權限，或請資訊局協助與警局監視器介接，以利案件偵辦；由於捷運站人潮眾多，消防局未來面對站內事故，警覺意識要提高，視為重大危害事件來應對；各局處一週內提出具體策進SOP作為。

北捷增設緊急求助鈴 尤其偏遠處

此外，北捷應儘速規劃在各站區內的適當位置，設置緊急求助鈴，特別是偏遠處，且必須與中控室連線，以快速掌握；此外北捷、資訊局評估在各人潮密集熱點導入AI異常行為辨識系統，如偵測激烈肢體動作、持械或群眾異常推擠，即時觸發警報，將現有事後調閱轉變為事前預警。

