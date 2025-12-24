《北捷連續攻擊》捷警排班空窗 3系統無線電不通

1219台北捷運連續攻擊事件釀4死11傷，誠品南西店外，祝福花束與追思小卡堆滿現場。（記者陳逸寬攝）

北捷︰尋求支援營運全時段編排警力 協調增設備實現多方通訊

一二一九台北捷運連續攻擊事件，嫌犯張文從下午五點廿三分於台北車站M8、M7出口沿線丟擲煙霧彈，至晚間六點卅七分前往誠品南西犯案，時間長達一小時十四分，造成四死十一傷，議員游淑慧質疑，事發當下正值捷運警察排班空窗一小時，就是張文做案的時間；議員張志豪也說，負責守護國門台北車站的捷運警察、鐵路警察和市警局中正第一分局三大單位，無線電通訊系統不一，倘若要追查逃犯，無法第一時間溝通，連市長蔣萬安昨天都在市政會議上，要求捷運公司評估開放調閱站內監視器權限，並與警察局對接，凸顯共構站體的維安漏洞。

下午5至6點沒排捷警 正是作案時間

市議員游淑慧表示，板南線台北車站站長在行控中心收到警訊後，兩分鐘內抵達現場，理應在站體內巡邏捷運警察，卻在九分鐘後才抵達，嫌犯早已逃逸，追問捷警才坦承，當下沒有任何一名捷警，排班出現一小時的空窗期，而下午五點至六點這段空窗期，就是嫌犯做案時間，難以置信旅客數量最高的捷運台北車站，下班放學通勤尖峰時段竟無捷警人員，尤其鄭捷事件後曾強化捷警人力，十一年過去了，警方卻無意識到台北車站勤務最繁忙、最容易出狀況的時間點，令人意外。

捷警、鐵警、市警 無線電不同系統

議員張志豪提到，台北車站維安由捷運警察、鐵路警察及中正一分局負責，但是各單位無線電通訊採用不同系統，實在匪夷所思，要追查逃犯時無法第一時間溝通，即便使用行動電話，訊號不好時同樣難以聯繫，如何整合三大警察單位系統，讓員警間的橫向溝通能夠順暢，盡快鎖定嫌犯位置，彼此通報資訊，將是中央與地方政府應嚴肅並且加快腳步改進的燙手山芋。

市長蔣萬安昨天視察捷運環狀線北環段工程進度前受訪說，捷警人力不足，全力向中央爭取並提出建議。另外，要求捷運公司評估開放調閱站內監視器權限，並與警察局對接。

市府要求北捷開放調閱監視器權限

對此捷警說明，台北捷運公司在捷警隊設有監視影像系統遠端監看設備，並提供專屬帳號，能即時監看及回放歷史影像，如需保存特定時段影像，需向北捷申請。人力部分，案發後已向警政署及警察局尋求支援，針對台北車站及周邊重要轉乘站體，在捷運營運時間每天清晨六點至凌晨一點，全時段編排守望警力。

此外，市警局通信隊已聯繫警政署警察通訊所，協調相關單位提供無線電機台，並安裝於捷警隊執勤室，以供即時通訊之用。北捷也將配合警政署警察通訊所，協調北捷警、鐵警及桃捷警，預計在現有無線電架構下增設通話群組及兼容設備，實現四方通訊。

