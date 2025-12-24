每坪108萬 喜來登飯店成竹縣新地王

竹北喜來登大飯店以每坪約108萬，成為新竹縣新地王。（記者廖雪茹攝）

明年公告地價平均調漲7.09％ 土地現值漲2.86％

新竹縣地價及標準地價評議委員會評定通過明年公告地價及公告土地現值調整案，新地王為喜來登大飯店所在的竹北市光明六路東一段及自強北路角地，屬交通樞紐及商業活動中心地段，公告土地現值每平方公尺卅二萬九千元，換算每坪約一〇八萬元。會中也通過全縣公告地價平均調漲七．〇九％，公告土地現值平均調漲二．八六％。

縣府地政處說，因中央政策影響，竹縣不動產市場交易量近期明顯下降，但是成交價及都市地價指數皆呈現微幅上漲趨勢，原因可能是竹縣有很多重大建設、科技業發展及產業園區開發等因素，帶動整體市場發展。

公告地價調幅 寶山鄉14.34％居首

地政處公布各行政區評定結果公告地價平均調幅前三名，依序為寶山鄉十四．三四％、竹北市十．四二％及新埔鎮八．四七％。其中，寶山鄉因竹科高科技產業持續發展，包含園區原有用地使用需求及擴建一期、二期大面積用地變更，因此漲幅居全縣之冠；竹北市因商業活動及商圈發展、生活機能良好、交通便利等因素帶動地價持續成長；新埔鎮則因整體地價均衡性考量而提升，這次調整幅度較為明顯。

土地現值調幅 竹北市3.8％最高

至於公告土地現值平均調幅前三名分別為竹北市三．八％、湖口鄉三．七％及竹東鎮二．七％，主要是配合區域發展情形及市場趨勢調整。

這次調整結果將於明年元旦公告，民眾可至地政處及各地政事務所網站查詢。提醒有需要的土地所有權人，可於明年一月至土地所在地各地政事務所，按公告地價八十％至一二〇％自行申報地價，也可使用自然人憑證至內政部地政司數位櫃台線上申報，屆期未申報者逕以公告地價八十％為申報地價，並據以核課地價稅。

