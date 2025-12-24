龍潭大池跨年音樂會 270秒煙火迎新年

二〇二五年即將結束，桃園市政府文化局、觀光旅遊局、客家事務局、青年事務局及龍潭區公所將於十二月卅一日在龍潭區龍潭大池舉辦「二〇二六龍潭大池跨年煙火音樂會」，活動將於倒數迎新時刻施放長達二七〇秒的璀璨煙火，點亮龍潭夜空，為遊客獻上壯麗絢爛的視覺饗宴，熱鬧迎接嶄新的一年。

下午三點起 電音火焰秀開場

跨年活動演出地點為龍潭大池西岸水上舞台，當日下午三點起，由文化局安排「電音火焰秀」作為跨年活動開場，由女子國風電音樂團「天選THE CHOSENs」以cover曲及原創曲編織出四幕樂章；下午四點，邀請火力十足的「即將成真火舞團」演出，以龍潭大池水景為舞台背景，結合火裙旋舞及震撼的火焰噴射特技，帶給現場觀眾視覺饗宴。

晚間七點由客家事務局舉辦「嗨客慶新年」晚會，邀請在地龍潭樂活排舞班、龍潭晨間活力排舞班與莉西雅舞團開場，以及客家音樂比賽得獎歌手宋竹梅、張沛涵、曾浩明及郭國安，透過獨唱與合唱呈現多元文化歌曲，節目尾聲由KTS烤吐司流行合唱團，帶來三首原創客語作品。

青年局於晚間九點推出壓軸節目「青春之光閃耀龍潭跨年夜」，集結多組來自桃園的舞蹈與音樂團隊，從街舞、青春饒舌到原創樂團與流行舞蹈，展現世代交織的多元舞台，由兒童街舞、新生代音樂人、學生創作樂團與舞蹈團隊輪番登場，陪伴現場民眾一起跨年倒數並施放煙火。

