頭份僑善國小球場裂損 將協助改善

立委沈發惠苗栗辦公室與教育部、苗栗縣政府、縣議員陳光軒服務處到校會勘。（立委沈發惠苗栗辦公室提供）

苗栗縣頭份市僑善國小綜合球場鋪面老舊裂損，有裂縫寬度逾五公分，影響學生及社區民眾活動安全。經立委沈發惠苗栗辦公室與教育部、苗栗縣政府、縣議員陳光軒服務處到校會勘，達成中央與地方合作協助改善共識。

僑善國小學生四百一十五人、教職員五十一人，並附設非營利幼兒園六十四人，屬頭份市中小型學校。校內綜合球場為體育教學與學生課後活動的主要空間，假日也開放給社區使用，因長期使用頻繁及早期施工因素，部分區域鋪面嚴重破損、瀝青層裸露，地面不平，有裂縫寬度逾五公分，對學生及社區民眾活動安全造成隱憂。

沈發惠日前接獲學校家長反映後，指派苗栗辦公室主任陳詩弦、秘書連森裕，邀教育部國教署體育衛生組、縣政教育處及縣議員陳光軒服務處，廿二日到校會勘。校長范珮玲並簡報說明實際修繕需求，初估經費約四百五十七萬餘元。

教育部國教署視察陳穎琦指出，場地嚴重破損，修繕確有必要，未來若獲核定經費，務必嚴格把關施工品質並落實管理維護。

教育處也表示，中央核准後，縣府將報請鍾縣長同意，在經費排序上給予支持。

