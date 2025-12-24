嘉義海淡廠環評初審 補正後再審

環評委員要求 加強對鄰近牡蠣養殖業影響評估 並完備生態調查與監測

因應嘉義科學園區及備援民生用水，經濟部水利署規劃在布袋商港外港區域興建「嘉義海水淡化廠」，前天環境部進行環評初審，環評委員要求開發單位加強必要性說明、施工營運期間對鄰近牡蠣養殖業的影響評估，決議補充修正後再審。對此，水利署南區水資源分署副分署長林玉祥昨天表示，將儘速補充說明送審，仍以二〇三二年產水為目標。

布袋港北防波堤內側 占地6公頃

水利署規劃嘉義海水淡化廠預定地位於布袋商港北防波堤內側，避開重要濕地、養殖區等處，面積約六公頃，將興建前處理設施、海水淡化廠房、清水池、放流池、泥砂處理設備及管理中心等，產水規模每日十萬噸，完工後產水併入自來水管網，由自來水公司依需求統一調度。

林玉祥指出，環評委員要求加強說明部分，包括強化開發必要性與供水規劃、以最劣情境檢核施工衝擊、落實海域水質與養殖業保護、檢討並完備生態調查與監測，並考量極端海氣象，提出營運期間維護與監測計畫，確保管線設施安全。

因應嘉科需求 可日產水10萬噸

縣府水利處副處長朱崧豪表示，因應嘉科用水需求，縣府也盤點周邊再生水水源，可取自「擴大縣治污水處理廠」處理民生污水過後放流水，目前該系統收納現有縣治都市計畫區的生活污水，未來將整併收集縣治二期都市計畫區、高鐵特定區、太保都市計畫區等民生污水至擴大縣治污水處理廠處理，來增加再生水來源。

此外，未排入下水道系統的廢污水或放流水，可截流朴子溪剩餘的水權供給，也將再盤點再生水權交換，做為嘉科再生水使用。

據了解，嘉科一期有台積電進駐興建先進封裝廠，嘉科二期正由國科會南科管理局推動擴建計畫，一、二期每日用水量合計約六．九萬噸。

