高麗菜外銷新加坡 首波雲林封櫃

高麗菜產銷失衡，農糧署啟動外銷，首波外銷新加坡封櫃。（記者黃淑莉攝）

國內高麗菜進入產期，因「暖冬」兩旬作集中收成，造成供過於求，昨天全國平均價每公斤九．四元，農糧署啟動外銷、加工及國內促銷三支箭穩定價格，首波外銷到新加坡昨天在雲林崙東果菜生產合作社封櫃。署長姚士源表示，除出口到新加坡，還會持續輔導產地強化冷鏈技術，拓展外銷通路，讓台灣優質高麗菜等蔬果穩定進軍國際市場。

姚士源表示，高麗菜是台灣重要農產，今年一月日本降雪，台灣出口到日本四五〇〇公噸，入冬是國內高麗菜盛產期，因暖冬造成兩旬作集中收成，透過外銷把國產優質高麗菜讓世界各國民眾都可以吃到台灣鮮甜味美、品質佳又安全的蔬菜。

春節前出口9個貨櫃 約162噸

農糧署統計，國內高麗菜每年種面積約八一〇〇公頃，主要集中在冬季約有五〇〇〇公頃。另國內各果菜市場總計每日交易量約七百公噸，主要集中在西螺果菜市場，每日約有二三〇公噸至二五〇公噸。

目前國內高麗菜產銷失衡，價格下跌，姚士源指出，農業部已啟動外銷、加工及國內促銷三支箭，加上去年已輔導合作社場設置冷鏈，各社場都有基本調節功能，短時間產銷失衡，透過調節可以穩定價格，保障農

民收益。

農糧署啟動三支箭 穩定價格

姚士源說，這次外銷新加坡昨天起陸續封櫃，預計在春節前出口九個貨櫃，約一六二公噸，同時積極洽談加拿大、美國、日本、韓國等國家。

