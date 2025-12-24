就職7年 黃偉哲招商2939億、減債205億

台南市長黃偉哲將於十二月廿五日就職滿七週年，昨日市政會議發表施政成果，以具體數字呈現城市轉型。他表示，七年來公務行程累計可繞行台灣五四三圈，象徵勤走基層、傾聽民意。

台南累計招商投資逾二九三九億元，創造約六．三萬個就業機會；基礎建設完成六十座滯洪池，改善農漁水路二一一七公里。社會福利部分，長照涵蓋率連續四年蟬聯六都第一，展現高齡友善政策成效。

請繼續往下閱讀...

財政上，市府累計減債二〇五億元，為下一代保留公共資源。不過黃偉哲也坦言，新版《財政收支劃分法》上路，中央補助款減少約十二億元，加上房屋稅減收，市府須在有限資源下精準施政，「市民期待只會更多、不會更少。」

文化建設包括南美館二館、左鎮化石園區、水交社文化園區、市圖總館與百年西市場修復；岸內影視基地吸引影視團隊進駐，提升城市能見度。李科永紀念圖書館預計二〇二七年底完工，成為知識新地標。

市府整合南科、沙崙、柳科，打造「金三角科技聚落」，推動AI、半導體、綠能與智慧機器人產業；七股工業區、永康創意設計園區及大台南會展中心陸續啟用，帶動就業動能。國道八號、台六十一線、北外環、安平跨港大橋持續推動，台南捷運藍線明年動工，火車站站前廣場改造也同步進行。黃偉哲強調，七年成果只是「通往未來的新起點」，市府將持續以效率與用心回應市民期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法