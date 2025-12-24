固定週二、五航班 台南直飛熊本啟航

台南機場「台南—熊本」首航班機進場灑水儀式。（南市府提供）

台灣虎航開闢航線 大台南、嘉義及北高雄民眾能就近往返日本

台南直飛日本熊本航線昨日正式啟航，台南機場舉行首航儀式，象徵台南國際航空網再度升級。市長黃偉哲、台灣虎航商務長許致遠及首航旅客共同見證歷史性一刻，展現台南邁向國際觀光城市的強勁動能。

具台積電設廠及觀光需求利多

黃偉哲表示，「台南—熊本」航線是疫情後台南機場新增的重要國際航線里程碑，感謝台灣虎航開闢台南直飛熊本與沖繩航線，讓大台南、嘉義及北高雄地區民眾能就近從台南出入境前往日本，大幅提升南部交通便利性。

他指出，隨著台積電於日本熊本投資設廠，一期已量產、二期持續建設中，未來產業鏈交流勢將更加頻繁；加上台南本身兼具觀光與高科技優勢，直航航線有助深化台日產業與觀光往來。黃偉哲也強調航線開闢不易、維持更難，期盼班班客滿，讓台南—熊本及台南—沖繩成為穩定且長久的空中橋梁。

含稅票價約2千元 便利又划算

南市觀光旅遊局長林國華指出，「台南—熊本」航線由台灣虎航每週二、五飛航，成為日本旅客造訪台南最便捷的空中通道，可直接從九州飛抵古都台南，深度體驗美食、古蹟與城市文化。

首航旅客分享喜悅，蔡小姐帶著家人參團，直到抵達機場才知道搭上首航直呼驚喜；陳先生表示，前幾天從桃園出發到熊本，得知直航後回程立刻訂票返台南，含稅票價約兩千元，便利又划算。日本藝人夢多也現身站台，儀式後，黃偉哲、立委林俊憲與觀光產業代表搭乘首航班機前往熊本，深化台日合作交流。

直飛沖繩航線 明日啟航

林國華指出，新航線可望吸引更多日本旅客安排週末小旅行或深度文化體驗，帶動觀光、旅宿與商圈發展。緊接著十二月廿五日啟航的「台南—沖繩」航線，將進一步強化台日交流，打造更完整的日本西南部旅遊航網。

此外，市府今年與工研院合作，於台南航空站、台鐵台南站及高鐵台南站導入「即時雙向多語翻譯系統」示範，支援七種語言，提升國際旅客旅遊服務品質。

台南機場昨日舉行「台南—熊本」首航儀式。（記者洪瑞琴攝）

