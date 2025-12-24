埔里社福加碼 零到5歲明年可領12萬

民進黨埔里鎮長廖志城（後排中）上任還清公所負債，並加碼照顧更多長輩與減輕育兒壓力。（記者劉濱銓攝）

民進黨埔里鎮長廖志城上任七年，昨向鎮民說明施政成果，廖表示，上任之初鎮庫短絀六三〇〇萬元，但經過努力現已累積賸餘四．二七億元，明年起重陽敬老禮金從二千元加碼至三千元，一至五歲還有二萬元兒童生日禮金，再加上生育補助二萬元，等於〇至五歲可領十二萬，盼減輕家長負擔。

廖志城上任七年 清償負債累積賸餘

廖志城表示，剛上任時公所短絀六三〇〇萬元，鎮庫則有八九〇〇萬元，近年透過向中央爭取經費，降低公所財政負擔，不僅改善防洪設施，四十四處長照據點也達百分百覆蓋率，到今年累積賸餘四．二七億元，增幅達四．九億元。

請繼續往下閱讀...

重陽敬老禮金 從二千增加至三千元

廖志城說，公所還完負債後，這兩年也逐步提升老幼社福，生育補助去年每胎從一萬元增至二萬元，明年還有一至五歲「兒童生日禮金」，每年可領二萬元，代表只要在埔里出生、長大，就可領十二萬元，盼提供家長最大育兒支持。

今年起新增喪葬慰問金，每案可領五千元，重陽敬老金不僅今年從一千元增至二千元，明年還加碼到三千元，讓長輩能實質感受到被照顧與尊重。另外，市區的仁愛公園老人會館，預計明年底落成，屆時就能讓鎮民就近使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法