為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    埔里社福加碼 零到5歲明年可領12萬

    2025/12/24 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    民進黨埔里鎮長廖志城（後排中）上任還清公所負債，並加碼照顧更多長輩與減輕育兒壓力。（記者劉濱銓攝）

    民進黨埔里鎮長廖志城（後排中）上任還清公所負債，並加碼照顧更多長輩與減輕育兒壓力。（記者劉濱銓攝）

    民進黨埔里鎮長廖志城上任七年，昨向鎮民說明施政成果，廖表示，上任之初鎮庫短絀六三〇〇萬元，但經過努力現已累積賸餘四．二七億元，明年起重陽敬老禮金從二千元加碼至三千元，一至五歲還有二萬元兒童生日禮金，再加上生育補助二萬元，等於〇至五歲可領十二萬，盼減輕家長負擔。

    廖志城上任七年 清償負債累積賸餘

    廖志城表示，剛上任時公所短絀六三〇〇萬元，鎮庫則有八九〇〇萬元，近年透過向中央爭取經費，降低公所財政負擔，不僅改善防洪設施，四十四處長照據點也達百分百覆蓋率，到今年累積賸餘四．二七億元，增幅達四．九億元。

    重陽敬老禮金 從二千增加至三千元

    廖志城說，公所還完負債後，這兩年也逐步提升老幼社福，生育補助去年每胎從一萬元增至二萬元，明年還有一至五歲「兒童生日禮金」，每年可領二萬元，代表只要在埔里出生、長大，就可領十二萬元，盼提供家長最大育兒支持。

    今年起新增喪葬慰問金，每案可領五千元，重陽敬老金不僅今年從一千元增至二千元，明年還加碼到三千元，讓長輩能實質感受到被照顧與尊重。另外，市區的仁愛公園老人會館，預計明年底落成，屆時就能讓鎮民就近使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播