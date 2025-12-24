為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中捷紅線進入豐原 3路線尋求共識

    2025/12/24 05:30 記者歐素美、蔡淑媛／台中報導
    台中捷運紅線（豐原段）建設方案比較

    台中捷運紅線可行性研究說明會連續兩日在豐原及北屯區舉行，現場擠滿關心該重大交通建設的地方人士和民代，民代指出，這條路線串聯豐原、神岡、潭子到市中心，是北台中的黃金動脈，要求明確加速推動，北屯區民進黨議員曾朝榮建議紅線應新增支線串聯超巨蛋及西屯藍線；豐原區社皮里長涂力旋則建議採用方案一，並提出更明確、可視化的路線圖，讓沿線及周邊居民更清楚理解、也更安心。

    立委楊瓊瓔廿二日出席豐原區的說明會表示，捷運紅線要蓋得好，最關鍵的第一步就是傾聽地方意見，她會緊盯評估進度。

    立法院副院長江啟臣表示，「捷運紅線—崇德豐原線」全長約十五．四二公里，共設置十一座車站，自北屯區崇德路、三民路口出發，一路向北，行經崇德路、承德路，至豐原大道與中正路一帶，依目前規劃路線，進入豐原後共有三條路線連結至豐原火車站，會選擇哪條路線，需透過地方意見凝聚共識，歡迎鄉親至其臉書線上表達意見，將統整意見後反映給相關單位納入參考。

    可行性研究說明會擠滿人潮

    豐原區社皮里長涂力旋表示，捷運紅線會經過豐富園區、亞大附醫、豐原國民暨兒童運動中心，建議採用方案一以高架方式從圓環北路進入豐原火車站附近，兼顧工程可行性、施工衝擊與整體交通發展，甚至是否延伸到后里，都應一起討論、廣納意見。

    地方人士、民代籲加速推動

    北屯區議員曾朝榮則建議紅線應新增支線串聯超巨蛋及西屯藍線，並加快規劃，盡早開工、施工；國民黨議員沈佑蓮也要求紅線趕快蓋，崇德路大樓社區並希望捷運地下化；北區議員陳俞融則要求市府必須明確加速推動，拿出具體進度回應市民對改善交通的期待。

