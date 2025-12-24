中捷電力異常停駛3小時 挨批3天2故障

中捷綠線廿二日晚間電力異常，全面停駛近三小時。（記者廖耀東攝）

前晚影響29班次4800人 交通局將與原廠了解發生原因

中捷綠線二十二日晚發生電力異常造成停駛近三小時，共影響二十九班次及旅客四千八百人，至於為何發生電力異常？交通局長葉昭甫表示，相關單位將與原廠Alstom共同了解，而中捷公司對於造成旅客不便表示歉意；對此，多位民進黨議員痛批中捷三天發生兩次故障，已暴露系統穩定與應變機制的漏洞，要求交通局與中捷公司應深刻檢討，好好加強民眾的乘車安全及對中捷的信任感。

請繼續往下閱讀...

中捷綠線前晚七點二十三分出現電力異常，葉昭甫表示，當下行控中心立即確認月台軌道區安全無虞，並嘗試重新投入電力以恢復營運。為確保旅客安全，於七時二十四分針對停滯於站間的列車進行廣播，請旅客勿自行操作車門釋放把手開啟車門，但仍有旅客嘗試開啟車門，因捷運綠線是無人駕駛，因此列車系統便自動啟動安全保護機制，導致軌道區斷電，列車因此停滯於站間。

葉昭甫強調，行控中心便通知站長或列車人員讓車輛手動先進站，讓民眾先從月台下車，並啟動接駁車，並持續進行電力搶修作業，直到當晚十點十分全線恢復；中捷公司表示，初步研判本次事件可能與電力監控設備伺服器異常有關。

議員︰營運穩定度與風險控管警訊

對此，市議員曾朝榮表示，中捷三天內發生兩次故障停駛，已是營運穩定度與風險控管的警訊，要求中捷針對電力系統、列車設備進行全面檢修，同時檢討停駛時的替代運輸與現場管理流程。

議員林祈烽痛批，這不是單一事件，而是台中城市安全在連續跳電，讓市民用通勤時間與心理壓力幫中捷公司測試中捷應變系統，而三天內兩起事故已經讓民眾對中捷失去信心。

要求全面盤點系統 強化人員訓練

議員陳雅惠表示，短短三天內接連出現重大異常，已暴露系統穩定與應變機制的漏洞，市府與中捷必須繃緊神經，全面盤點電力與營運系統，強化第一線人員訓練與即時應變。

議員何文海則要求，全面檢視電力與維修管理機制，捷運安全沒有任何出錯空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法