就職三週年》第3家航空公司 陳光復：最快一至二年

澎湖縣長陳光復（前排左二）針對第三家航空公司，表示有新企業有意願。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復昨天舉行就職三週年記者會，針對外界質疑去年就職二週年記者會提出第三家航空公司疑似「跳票」，陳光復鄭重澄清有新的國內財團有意願，就待民航局五階段審查認證。

陳光復就職三週年活動，強調減債、福利等政績，陳光復表示，縣府團隊從醫療照護、育兒支持、教育環境、觀光文化、交通建設等多元面向，一步一腳印推動各項政策，以具體行動回應離島實際需求。

請繼續往下閱讀...

針對陳光復去年提出第三家航空公司進駐澎湖的構想，被外界質疑是「空頭支票」，陳光復坦言，原本已完成七至八成進度，但因全球機師荒，使得計畫破局，現又有新的企業有意願，但還需要經過民航局五階段適航認證，因此最快也要一至二年，目前時機未成熟，暫不對外公布進度。

全民運動館 改推3館方案

另關於澎湖全民運動館議題，陳光復強調，原規劃案量體龐大、工期長，加上離島缺工與原物料上漲，已三度流標，並面臨中央補助款遭收回的風險，經多方評估，縣府做出艱難但必要的決定，調整為兒童足球館、桌球訓練中心及武術培訓中心的「三館分散式方案」，不僅節省經費、加速推動，更能貼近民眾需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法