琉球國中校長涉職場霸凌 教師工會：已不適任

監察院通過糾舉屏東縣琉球國中校長蘇傳桔涉職場霸凌案，全國教師工會總聯合會（全教總）和屏東縣教育產業工會（屏教產）昨日召開聯合記者會抨擊，琉球國中師生權益受嚴重侵害，強烈要求教育部及屏東縣政府嚴肅面對不適任校長的問題，將蘇傳桔停職、調離現職和解聘。

縣教育處將組小組調查

屏縣府教育處指出，將依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」規定組成調查小組進行調查，並後續召開校長事件審議會審議調查報告，依審議決議處以相關行政處分。

屏教產監事吳婉鈴表示，今年十月底屏東縣政府安全及衛生防護委員會也認定蘇傳桔職場霸凌成立，監察院近日完成調查，並通過監委葉大華和施錦芳所提糾舉案。

吳婉鈴指出，針對莊老師過勞猝死案及阿邦代理老師遭受職場霸凌案，再次要求屏東縣府立即將蘇校長調離現職並解聘，落實監察院「急速處分」要求，還給琉球國中健康尊嚴的教育環境。

全國代理暨代課教師產業工會也抨擊，儘管已認定霸凌行為成立，屏東縣府卻未採取具體處置，放任蘇傳桔持續擔任校長職務，對教育現場造成長期壓力。

