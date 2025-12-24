為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    屏東明年基層選舉 民進黨開放參選

    2025/12/24 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    有意明年參選的新人已掛起看板宣傳。（記者葉永騫攝）

    除縣長周春米繼續爭取連任外 現任者沒有優先權

    明年屏東縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等基層選舉，民進黨屏東縣黨部議決開放參選，有意參選者皆能登記參選，現任鄉鎮市長連任並沒有優先權，如果協調不成得進行初選，對於這項議決各界議論紛紛，有人憂心、有人贊同，縣黨部表示，這是執委會討論協調後決議，已報請中央黨部核定後公告。

    明年2月2日辦理登記

    明年即將舉行縣市長等各項基層選舉，民進黨屏東縣黨部針對提名原則進行研議，除了縣長周春米繼續爭取連任外，鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等都將在明年二月二日辦理登記，執委會議決，屏東縣各選舉區皆開放登記，現任爭取連任沒有優先權，就是現任的鄉鎮長爭取連任也同樣要經過初選的考驗，黨內沒有競爭者才直接提名，如果參選人太多時將先行協調，全案已報中央黨部，預計三十日公告。

    參選人太多時將協調、初選

    縣黨部表示，在討論縣議員提名時，屏東市選舉區因為應選人數最多達到十二席，意見也最多，對於開放的決定，有人認為提名太多可能造成落選，建議限制人數，但考量目前僅有五人表態參選，不應限制黨員參選，而鄉鎮市長連任也沒有決議有優先權，黨內仍可以登記挑戰，對於沒有人參選的區域，黨部會考量徵召，在未完成提名前黨部保留了協商的機制，必要時黨內初選，民調佔百分之七十，黨員投票佔百分之三十。

    不少有意參選的新人已開始提早部署，紛紛在市區掛起了看板。

