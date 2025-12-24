台東太平溪新鐵橋 切入南迴軌道

南迴鐵路台東太平溪新橋昨天進行軌道切換。（記者黃明堂攝）

交通部鐵道局為推動「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，昨晚執行「太平溪橋改建工程」軌道切換作業。受此施工影響，昨晚部分末班班次採取截短行駛措施，並於知本至台東區間啟動公路接駁機制。

本次施工範圍主要針對跨越太平溪之鐵路橋樑進行結構改建，是花東鐵路雙軌化工程中提升行車穩定度與防洪等級的關鍵項目。由於軌道切換作業需在非營運時段爭分奪秒進行，台鐵選擇於旅次較少的深夜時段施作，以期將對通勤族的影響降至最低。

請繼續往下閱讀...

花東地區鐵路雙軌電氣化計畫為花蓮至知本站間約一百一十二．六公里之單軌路線進行雙軌化工程，其中台東到知本站間預計於後年十月通車，太平溪橋配合縣政府的整治計畫，將舊單軌橋改建為兩座單軌預力U型梁橋，全長約兩百四十五公尺；因應近來極端氣候對環境造成之影響，新橋加高、跨距加長，新橋完工後，會拆掉舊橋重建，完成雙軌化。

此橋採用預力梁吊裝工法，單支預力梁重達兩百卅九噸，由於橋上方有台電高壓電，又緊臨既有軌道距離僅一．八公尺，加上位於太平溪河道區，除施工空間不足、施工風險高，也常受天候影響中斷施工，但施工單位排除萬難進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法