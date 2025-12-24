為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    捷運三鶯線測試太吵 議員促做全罩隔音牆

    2025/12/24 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    新北捷運三鶯線近期密集測試產生噪音，讓三峽北大特區居民抱怨連連。 （新北市議員卓冠廷提供）

    新北捷運三鶯線近期密集測試產生噪音，讓三峽北大特區居民抱怨連連。 （新北市議員卓冠廷提供）

    捷運三鶯線即將完工，近期密集測試產生噪音，影響三峽北大特區居民生活，引發民怨。新北市議員卓冠廷昨天辦理會勘，當地龍恩里里長黃家賢不滿表示，捷運工程局若消極應對，將逼住戶到市府舉白布條抗議，卓冠廷要求施作全線全罩式隔音牆。捷運局回應，針對道路狹小路段、轉彎路段及噪音敏感區域，將研議改善方案。

    捷運局︰噪音敏感區等將改善

    卓冠廷說，北大特區是文教區，如今因捷運測試讓生活品質大打折扣，北大國小師生為了避噪須緊閉窗戶上課，犧牲通風與環境舒適度，許多上班族晚睡早醒，長輩無法安寧。

    卓冠廷會勘後做出四點結論，第一，提前啟動原訂明年二月出爐的噪音檢測與改善評估；第二，針對輪緣異音已暫停測試的捷運列車密切監測；第三，北大特區噪音規範應採更嚴格的標準要求降噪；第四，全線全罩式隔音牆評估約需四十二億元，若只針對人口密集處不到廿億元，新北市年度預算二千多億元，沒道理不做。

    捷運局說，列車測試噪音經了解為緊急煞車導致車輪失去真圓度，針對目前因輪緣異音停跑調校的列車，車輪已陸續研磨完成，將有效降低並改善列車行駛聲音，另嚴格要求廠商車輪務必研磨後才上線測試，並持續蒐集民意，安排噪音檢測。

    捷運局表示，局長李政安廿二日到沿線部分站點的周遭了解市民感受，將研議改善方案。

