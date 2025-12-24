三峽、土城公保地解編 內政部通過

新北市府辦理公設用地專案通盤檢討，其中土城案將開闢完整公園，並留設計畫道路。圖為現況。（城鄉局提供）

21.71公頃還地於民 三峽蓋警消共構廳舍 土城將闢公園

新北市早年劃設許多公共設施保留地（簡稱公保地），受限政府財政困窘，長年未徵收開闢，影響地主權益及地方發展，市府辦理都市計畫區公設用地專案通盤檢討，三峽、土城二案昨天經內政部都市計畫委員會審議通過，預計解編廿一．七一公頃公保地，還地於民，其中三峽案將透過市地重劃，興建警消共構廳舍；土城案將開闢完整公園並留設計畫道路，改善地區交通。

市府可取得3.93公頃公園綠地、廣場等5項公共設施

城鄉發展局局長黃國峰指出，土城、三峽二案範圍共涉及卅八處公保地解編，預計解編廿一．七一公頃，將透過公辦市地重劃整體開發，原地主可領回五十五％可建築用地，市府可開闢取得約三．九三公頃的公園綠地、廣場等五項開放性公共設施，提升地區發展，完善公共服務機能。

城鄉局計畫審議科科長許仁成表示，土城案將大清水公園周邊未開闢地區納入檢討範圍，除了開闢完整公園，也留設計畫道路，銜接明德路、永豐路及廷寮溝新闢道路至和城路，緩解金城路因捷運土城樹林線工程造成的交通壅塞問題，後續將依照內政部都委會決議辦理再公展，若無新增陳情案件，再進行核定。

土城留設計畫道路 三峽劃設開放空間供居民使用

許仁成說，三峽案將由市府辦理市地重劃作業，取得三峽警分局周邊約二四二坪私有土地，由警察局及消防局共同推動警消共構廳舍改建，解決三峽分局和三峽派出所服務量能不足問題，並在三峽市中心劃設約九四五坪開放空間，供在地居民使用，同時配合明年捷運三鶯線通車，解編LB07站旁閒置的公保地，規劃二三三三坪公園綠地，創造行人友善環境。

城鄉局說明，目前新北市共有廿處納入公設用地專案通盤檢討，已有一處發布實施（澳底一階），十一處經內政部審竣（坪林水源、三峽、蘆洲、石門、三重、鶯歌、板橋、樹林三多、鶯歌鳳鳴、汐止、土城），另八處在內政部審議中（新店、新莊、淡水、萬里、泰山、樹林山佳、淡水竹圍、五股）。

三峽公共設施保留地解編，將透過市地重劃，提升公共服務機能。圖為現況。（城鄉局提供）

