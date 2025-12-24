全國首座 花蓮「環保餐具清洗中心」揭牌

花蓮縣政府耗資一．四五億元興建全國首座「環保餐具租借及清洗中心」，昨天舉行揭牌典禮。（記者王錦義攝）

花蓮縣政府耗資一．四五億元興建全國首座「環保餐具租借及清洗中心」，昨天舉行揭牌典禮，主要提供夜市清洗餐具，從源頭減少一次性餐具的使用。環保局長饒慶龍表示，目前進行OT委外案的行政流程，明年由得標業者訂定收費辦法，二條清洗線沒有設限尺寸及規格，全開八小時可清洗四萬組餐具，盼降低一次性用品量，成為減塑與循環服務據點。

花蓮的「環保餐具清洗中心」因是全國首座公辦模式，營運前遭議會緊盯，議員提出恐有失敗風險、浪費公帑等質疑。

饒慶龍說，試營運期間東大門的餐飲業者、團膳業者都有試洗，也有餐飲業者、軍方參觀，估算一個月營運成本約一百萬元。清洗中心採OT方式，已有廠商投標，廿九日審議過後正式營運，未來會訂定優惠價，希望東大門餐飲業者都能參與。

夜市業者說，試洗期間在營業時間前餐具就會到現場，餐具送達時間、擺放處等及容器規格等，清洗中心都有改進，業者配合意願高，但要看收費價格，平常請員工洗餐具即可，若每月還要把餐具送洗，將多一筆支出，且店內堆放許多環保餐具，占去不少空間，是否參與仍要觀望。

