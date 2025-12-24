馬太鞍溪堰塞湖將開便道 機具降挖壩體

行政院昨到花蓮縣舉行馬太鞍溪堰塞湖災後復原說明會，由政務委員陳金德率中央各部會單位出席，上百名鄉民關心堰塞湖解決方案等問題。（記者王錦義攝）

行政院政務委員陳金德昨天率隊召開馬太鞍溪堰塞湖災後復原說明會，上百名鄉民關心堰塞湖未來解決方案、中繼屋、補償、房屋重建等問題。農業部林業及自然保育署指出，目前堰塞湖便道已經決標，預計沿著溪床開十三公里便道上到堰塞湖，明年汛期前嘗試用機具降挖壩體。

沿溪床開13公里便道上堰塞湖

陳金德說，行政院依立法院審查特別預算總決議，三週內到地方辦說明會，聽取在地對於重建的想法，已在光復車站旁設置「重建工作站」，各部會將進駐，災民對於未來的重建建議都可以反映、詢問及了解，中央也會在必要時舉辦說明會，讓居民了解重建進度，使災後復原工作更貼近地方期待。

重建條例30億盼用於災民補助

災民關心各項補償金額，例如家戶受損、泡水車、營業生財器具等，期盼中央提供更多補償方案。議長張峻表示，重建條例預算三百億元，其中有二百七十億被匡列投入重大公共工程，剩下的卅億元希望中央單位研議用於擴大災民財損補助；陳金德允諾，不論是土地徵收價格或是災損補助等，各部會將再研擬對災民最有利的方案。

林保署指出，目前堰塞湖蓄水量約廿八．三萬立方公尺，為溢流前的〇．三二％，已沿著溪床規劃開設施工便道，正展開溪底墊高段整理與線型勘測等工作，預計明年六月完成路線開設。

目前已使用無人機在裸露邊坡上播撒本土植物，已完成三公頃，預計明年一月完成廿公頃，透過復育減緩邊坡崩塌。

河道疏濬部分，疏濬量已達五百多萬立方公尺，比預估的三百萬立方公尺增加許多；水利署規劃和林保署合作，在上游做攔沙壩，穩定流往下游的土砂量，也會在人口密集處加強護岸保護工作。

