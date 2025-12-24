為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭市新生市地重劃 打造韌性社區

    2025/12/24 05:30 記者游明金／宜蘭報導

    宜蘭市新生市地重劃計畫獲內政部審查通過，面積約一．二公頃，地主八十三人，重劃費用與公共設施平均負擔比例四十三．八七％；縣府預計於明年八月施工，二〇二七年底完工，可重整零碎土地，完善公共設施，同時串連水岸綠廊，預留地下式滯洪池，打造具調適能力的韌性社區示範基地。

    串連水岸綠廊 預留地下式滯洪池

    新生市地重劃南至宜蘭河堤，北、東至大福路二段，西至充館圳水門，是一個類三角型的區塊；全區總面積一萬二六五〇平方公尺，重劃後可建築用地八九〇〇平方公尺，占比七十．三六％，公共設施用地包括道路、綠地、廣場共三七五〇平方公尺，占比廿九．六四％，總開發經費一億二七五六萬元。

    地政處指出，地主須負擔重劃費用與公共設施用地，經換算平均負擔比例為四十三．八七％，如果以一百坪土地為例，重劃後地主平均約可領回五十六．一三坪，重劃效益包括重整零碎土地，提升利用效益，縣府可無償取得公共設施用地，節省公帑並完善公共設施。

    縣府表示，新生市地重劃區從宜蘭市舊城區串連到宜蘭河濱公園、充館圳、金同春圳，整片水岸綠廊擁有豐富生態資源，強調與水共生的生態特色，未來也會預留地下式滯洪池，營造兼具防災與休憩的多功能空間。

