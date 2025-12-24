為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中農改場研發 廢棄果樹枝條變身栽培介質

    2025/12/24 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    修剪後的果木枝條可成栽培介質與燃料棒。（台中農改場提供）

    果樹修剪後的枝條過去多棄置或視為廢棄物處理，若善加利用，可成栽培介質或燃料棒，農業部台中農改場研發「果木修剪枝條循環應用技術」，導入微生物堆肥技術讓枝條轉為介質，成本為進口泥炭介質一半，用於草莓栽種還可提升逾十五％產量。

    台灣每年果木枝條產量約廿四．六萬噸，台中農改場開發果木枝條循環應用技術，讓枝條可成泥炭介質，台中農改場副研究員曾宥綋表示，該果樹枝條製作的本土介質售價僅進口泥炭介質五成，若用於洋香瓜生產，單果重較泥炭介質提高廿七．四％；運用於草莓栽培，每株可增加一．三顆果粒數、產量增十五．五％。

    果樹枝條還可用來製作燃料棒，台中場表示，枝條經炭化後可形成穩定炭材，可用於土壤改良、固碳，並具有淨化空氣與水質、開發烤肉棒等用途。

    台中農改場內部建立約〇．二公頃示範區，可年產堆肥約廿公噸，可供二公頃農田使用，並節省約卅萬元購肥成本，建置的炭化設備可依需求調整作業溫度，木質材料造粒機每小時造粒效率約二百到三百公斤，相關技術正在推廣中。

