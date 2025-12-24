邊境查驗 日本進口3款龜甲萬醬油防腐劑超標

日本進口龜甲萬醬油防腐劑超標。（食藥署提供）

衛福部食藥署昨公布邊境查驗不合格品項清單，其中包括六批自日本進口的龜甲萬醬油遭檢出防腐劑「雙十二烷基硫酸硫胺明」超標，高湯、昆布、牡蠣等三種口味醬油，總計四四一公斤在邊境退運或銷毀，另食藥署也針對忠信國際公司改採一〇〇％逐批查驗。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，六批由忠信國際公司自日本進口的龜甲萬醬油，遭檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明每公斤〇．〇三及〇．〇四克，據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計，應在每公斤〇．〇一克以下，故相關品項於邊境退運或銷毀。

此外，劉芳銘說，食藥署針對忠信國際公司在邊境採逐批查驗，另統計近半年受理日本的醬油，報驗一一六五批，檢驗不合格九批，不合格率〇．八％，不合格原因為防腐劑超標，食藥署已經從今年十一月十八日起至明年一月廿二日止，針對日本的醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為廿％至五十％。

劉芳銘表示，另有三批日本草莓因農藥殘留超標，總計五〇六公斤在邊境退運或銷毀，其中二批由「東和水果公司」報驗，檢出農藥滅派林一．三ppm，超過限量值一ppm；另一批由「藍阿舍餐飲公司」輸入的草莓檢出農藥Nitenpyram〇．〇二ppm，依規定應不得檢出。

