綠領職缺近3萬個 高階年薪逾200萬

環境部與卅二所大專院校合作推出「環境部淨零綠領人才培育課程」，考試通過後核發的證照也已擠進前十大熱門證照。（資料照，國環院提供）

因應我國二〇五〇淨零目標，企業對綠領人才求才若渴，環境部昨發布「二〇二五下半年綠領人才就業趨勢報告」指出，今年綠領人才缺口逼近三萬個，較八年前成長二七八％，綠領職缺月薪中位數為四萬元，部分高階人才年薪可達二百萬以上。

環境部部長彭啓明表示，盤點台灣七大綠色科技產業，如循環經濟、能源效率、再生能源、永續森林與農業、永續交通等，去年附加價值達五一二三億元，占我國GDP二％，就業人數卅八萬人，若再加上綠色產業供應鏈，預估高達一．四兆。

環境部國環院環教認證中心主任周國鼎表示，綠領徵才企業家數由二〇一八年約一千四百多家成長至今年四一五七家，八年增加一八二％；人才缺口約二．九萬個，也較八年前成長二七八％，以半導體及資通訊產業缺口最大。

周國鼎續指，綠領職缺的月薪中位數為四萬元，比整體職缺三．八萬高出五．三％，舉例來說，儲能業務主管、水資源工程海外主管年薪都可突破二百萬元。

人才培育課程將移到大專院校

周國鼎指出，環境部與卅二所大專院校合作推出「環境部淨零綠領人才培育課程」，考試通過後核發的證照也已擠進前十大熱門證照；明年也將與各部會合作規劃綠領人才加值課程，如近零碳建築、自然碳匯等課程。

環境部國環院院長劉宗勇補充，隨著需求擴張，目前國環院培訓量能已有不足，未來預計將綠領人才培育課程移到大專院校，加上在職培訓人數，慢慢補足人才缺口。

