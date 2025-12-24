鐵路法修正案三讀／暴力攻擊台鐵人員 最重關3年

立法院院會昨三讀通過鐵路法修正案，警察機關若獲知台鐵員工被暴力攻擊，應派員赴現場排除或制止。圖為1219北車北捷連續攻擊案後，警方在台北車站內外嚴密巡查。 （資料照，記者羅沛德攝）

台鐵員工今年至十一月中遭受十四起暴力攻擊，立法院院會昨三讀通過鐵路法修正案，比照醫療法有關「急診室暴力」規定，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處三年以下有期徒刑，得併科卅萬元以下罰金。

今年已發生14起暴力攻擊

台鐵頻傳第一線員工被暴力攻擊事件，今年截至十一月中旬已發生十四起，包括站務員被酒醉旅客打傷眼睛、副站長被拒絕下車的失控男子勒脖壓制在地，還有站務員遭無票男子推下軌道等。立委提案修法，針對旅客對運輸業員工暴力攻擊加重罰則，交通部也支持修法重罰。

三讀條文規定，致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；若致重傷，處三年以上、十年以下有期徒刑。警察機關若獲知有上述情形時，應派員赴現場排除或制止之；若涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。且若有上述情形之虞者，鐵路機構得拒絕運送。

賣黃牛票罰鍰提高10到50倍

為遏止以車票作為不正利益圖利，這次修法比照文化創意產業發展法等，提高相關罰鍰。原規定按車票張數，處每張車票價格的五倍至卅倍罰鍰，三讀條文提高到十倍至五十倍罰鍰。加價出售取票憑證圖利者，也適用。

三讀條文也明定，鐵路遇有重大行車事故或嚴重遲延，應立即通報交通部鐵道局，隨時將經過情形報請查核，並啟動旅客接駁應變計畫；鐵路機構應採取必要措施，確保從業人員執行鐵路業務時的安全；鐵路機構應建置安全管理系統。

為求落實相關鐵路機構人員訓練，就鐵路機構未落實保護義務部分，參考職業安全衛生法明定相關罰則。未採取必要措施，確保從業人員執行鐵路業務時的安全，或未有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能，並確切瞭解及嚴格遵守鐵路法令者，處三萬元以上、卅萬元以下罰鍰，屆期未改善者，得按次處罰。

