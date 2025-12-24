立院三讀AI基本法 積極推動也要保障勞權／政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會 每年至少召開一次會議

立法院院會昨三讀通過「人工智慧基本法」，除明定「人工智慧」的定義，新法也規定行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會。（資料照）

ChatGPT在三年前橫空出世後，人工智慧（AI）躍上全球科技領導地位，但生成式AI也有負面影響，如深偽技術換臉、生成圖文侵權等，先進國家都已經陸續制定管理法規；立法院院會昨三讀通過「人工智慧基本法」，除明定「人工智慧」的定義，新法也規定行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，協調、推動及督導全國人工智慧事務。

明定「人工智慧」定義

有關人工智慧的定義，三讀條文明定，指具自主運行能力之系統，該系統透過輸入或感測，經由機器學習及演算法，可為明確或隱含之目標實現預測、內容、建議或決策等影響實體或虛擬環境之產出。

新法規定，政府推動AI研發與應用，應在兼顧社會公益、數位平權、促進創新研發與強化國家競爭力之前提，發展良善治理與基礎建設，並遵循永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責等七大原則。

三讀條文還明定，政府應避免AI的應用，有侵害人民生命、身體、自由或財產，破壞社會秩序、國家安全或生態環境，或偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規之情事。政府應以兒少最佳利益為原則，AI產品或系統經認定為高風險應用者，應明確標示注意事項或警語。

預算部分，新法明定，政府應於財政能力範圍內，寬列預算，採取必要措施。個資保護部分，各目的事業主管機關會商個人資料保護主管機關，在人工智慧研發及應用過程，避免不必要的個人資料蒐集、處理或利用。

而AI也可能取代或影響部分人的工作權，新法規定，政府應積極確保勞動者權益，消弭AI造成的技術落差，落實尊嚴勞動等，並就AI利用所致的失業者，提供輔導就業。

中央主管機關為國科會

然而，即便民進黨團已多次表明，基本法從未有設置主管機關的立法例，但昨立院藍白兩黨仍聯手表決通過修正動議，明定本法中央主管機關為國科會，地方主管機關為直轄市、各縣市政府。

新法也規定，行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，由行政院長召集學者專家、相關民間團體及產業代表、相關機關首長、縣市首長等組成，訂定國家人工智慧發展綱領。委員會每年至少召開會議一次，幕僚作業由國科會辦理。

AI基本法重點整理

