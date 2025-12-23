為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    基北北桃「減碳存摺」 兌獎門檻降至5公斤

    2025/12/23 05:30 記者董冠怡／台北報導
    基北北桃「我的減碳存摺2.0」記者會宣布，明年起升級為二．〇版，將兌獎門檻每月廿公斤，下修至五公斤，提升民眾參與意願。（記者董冠怡攝）

    基北北桃去年推出「我的減碳存摺」，累計廿八萬人參與，今年截至目前為止，共四十四萬人響應，減碳量五萬五千公噸，明年有望突破六十萬人。四市代表昨在北市舉辦記者會並宣布，明年起升級為二．〇版，將兌獎門檻每月廿公斤，下修至五公斤，提升民眾參與意願。

    台北市副市長張溫德指出，「我的減碳存摺」平台生活化又有趣，不是為了特定目的減碳，而是日常生活中理所當然的一部分，同時也能透過大眾運輸工具及相應公式，量化減碳成果，一棵樹一年約可吸收十二至十三公斤的碳，五公斤相當於三分之一棵樹可吸收的碳排，降低兌獎門檻，讓民眾更有感。基北北桃目前累計四十四萬九千餘人參與，正在評估如何克服技術困難，從運輸擴大至其他層面。

    基隆市副市長邱佩琳表示，基隆通勤比例全國第二、電動機車比例全國第一，透過市政府號召、學術機構及在地企業響應，希望能讓基隆的節能減碳，達到與其他三市同等的標準，基北北桃目標明年六十萬人響應。

