    生活

    跨年維安戒備 北捷市府站、轉運站26日辦演練

    2025/12/23 05:30 記者何玉華、蔡愷恆／台北報導

    捷運台北車站、中山商圈十九日發生嫌犯持刀無差別攻擊後，台北市政府因應即將舉行的跨年晚會，廿六日下午一點將在捷運市府站以及市府轉運站進行高強度的模擬演練，台北市長蔣萬安要求站內的櫃位業者、轄區內的客運、轉運站都要比照辦理。觀光傳播局也強調，跨年晚會現場將設金屬探測器、車底檢查器等，進行人車場檢，禁帶刀（槍）械等違禁物品。

    晚會設探測器、車底檢查器

    台北捷運公司昨天在道安會報說明無差別攻擊後的營運安全措施，自廿一日起進行三天每車站、每班車的維安訓練，預計一週內完成所有人的演練，後續每個站每週進行一次。

    廿六日配合市府舉辦大規模警消維安訓練，大型活動期間包括跨年以及燈會期間，重點車站將增派保全人力，配合警方增加巡檢，提升見警率，加強場域的維護安全等措施。

    捷運公司董事長趙紹廉表示，從鄭捷事件後，每個車站的站務員都配備盾牌、長棍，也定期接受檢警教官訓練；保全同仁有防狼噴霧，精英保全除了防狼噴霧、警棍外，還有電擊棒；跨年晚會當天主要轉運站點保全人力會加倍。

    禁止帶刀槍械等違禁物品

    蔣萬安表示，大規模高強度演練要把站內的櫃位業者也加入，熟悉事故發生當下的應變措施，確保第一時間應變能力，保護自己也保護客戶的安全。

    還有轄區內的客運、轉運站也要比照辦理，大眾運輸場站的安全防護絕對不能鬆懈，捷運公司以及相關單位要善用既有的管道，立即提升緊急資訊的傳播效率，包括市府官方LINE、台北好行APP等能夠觸及大量市民的社群媒體平台，以確保緊急資訊第一時間能傳遞到位。

    觀傳局指出，跨年晚會除增加警察能見度、提升巡邏密度外，也會使用金屬探測器、車底檢查器等器具進行人車場檢，並強化可疑物品與危安物品偵測作業，嚴禁攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品進入活動會場，違規將送警偵辦。

