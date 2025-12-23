為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    余家昶挺身而出喪命 補償金1280萬元

    2025/12/23 05:30 記者何玉華、蔡愷恆／台北報導

    台北市法務局昨說明，捷運站內傷亡者，均可依「旅客運送責任保險」獲理賠。三名死者會由犯罪被害人保護協會協助申請遺屬補償金，誠品南西店也會提供慰問金。其中第一時間在捷運站阻擋嫌犯被刺身亡的余家昶，確認可獲得捷運公司五百萬元、《台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》六百萬元理賠，及《犯罪被害人權益保障法》一百八十萬元補償，共一千兩百八十萬元。市長蔣萬安表示，各界捐款也會用在傷亡者身上。

    傷亡者可依「旅客運送責任保險」理賠

    法務局說明，捷運站內傷亡者，均可依「旅客運送責任保險」獲得保險理賠；三名死者另由犯罪被害人保護協會申請遺屬補償金一百八十萬元，誠品南西店也有意提供慰問金。法務局長連堂凱表示，市府會彙整相關捐款及可運用資源，全力提供傷亡者及家屬協助。

    另市議員闕枚莎指出，此類突發治安事件再次暴露首都警消長期背負的壓力，體力與心理素質已達臨界點，但待遇卻未如實反映首都勤務的「高風險、高複雜、高負擔」，恐導致台北市基層員警出走。呼籲中央核備台北市調升「首都警消勤務加給」一．五倍至兩倍，不僅提振士氣，更是穩定民心、確保公共安全最迫切的「投資」。

