警方︰7分鐘6次通報 均未提嫌犯持有刀械

台北市議會交通委員會昨天開會，檢討十二月十九日台北車站隨機傷人案當下處置情形，以及後續策進作為，台北市議員徐弘庭數度詢問市警局和捷運警察隊，第一次接獲報案持刀攻擊時間，以及何時定調是大規模攻擊行為，警方都答不出來，但有提到七分鐘內接獲六次通報，無一提及有人持刀；台北捷運公司則說，當下不知嫌犯張文持有刀械，在場多名議員相當無言。

議員問首次獲報持刀攻擊時間 警答不出來

徐弘庭發言時直接切入重點，提問「警方首次接獲持刀攻擊是幾點？何時認定是危險物品的攻擊行為？處置方式大不同，是否到有民眾過世前，仍不知兇手持械？」不解為何可以詳細整理出案件發生的時間序，警察局長李西河還開記者會，警方卻連「究竟何時得知嫌犯持有刀械？」這麼基本的問題都答不出來。

交委會第一召集人游淑慧也質疑，北捷站長替傷患加壓止血時，看見傷勢如此嚴重，沒有懷疑是刀傷嗎？

北捷：有通報行控中心有人受傷

警方回應過程中，一度試圖重複說明案情，被與會議員制止，接著才說十九日下午五點廿五分至卅二分，七分鐘內接到六次通報，但通報內容都只提到煙霧，對於刀械隻字未提，調閱監視器查看，確實有錄到張文拿刀出來的畫面，但沒看到刺人。

國民黨籍的徐弘庭聞訊氣到直言，「身為執政黨的議員，看到警方連發現持械時間都問不出來，非常難過！」這個問題不僅涉及民眾安全，更是與第一線的執勤員警生命息息相關，可是市警局目前卻給人一種「在整場事件完成前，都沒有認知到這是一起重大危安事件」，要求回去釐清。

北捷補充，站長抵達現場時，發現傷者胸口一直在流血，趕緊脫下外套替他加壓止血，當時不清楚是什麼傷勢，但有通報行控中心有人受傷。

