《北捷連續攻擊》北捷行控中心 行車處長︰無法連續追蹤嫌犯

台北車站19日發生隨機傷人案，M7出口現場堆滿鮮花，不少民眾特地前來悼念逝者。（記者羅沛德攝）

董座︰主機磁區受損 影響7支監視器 無法回溯影像 但未延誤辦案

台北捷運公司昨至市議會交通委員會進行「一二一九板南線台北車站隨機傷人事件報告」，行車處長劉士莒說，行控中心無法連續性追蹤嫌犯行動，總經理黃清信也坦承，監視器設備異常也是在捷運警察通知後才發現，但北捷董事長趙紹廉強調，是有一台主機磁區受損，影響所操作的七支監視器，無法回溯影像，但沒有延誤辦案。

議員汪志冰表示，張文十九日下午四點五十九分從台北車站M8進站，五點卅四分從R2出口離開，間隔卅五分鐘，動線都在捷運在相關連接處或地下商場，目前只能看見單點影像，根本貓捉老鼠，倘若可以改善並預判嫌犯路徑就有機會避免傷亡擴大至中山站的誠品南西。

議員批根本貓捉老鼠 須人工一一比對路徑

議員徐弘庭說，先前新埔捷運站發生持刀案，就曾建議將監視器換成人工智慧辨識，市場上也有，推估北捷應是受限傳輸問題與成本考量故未添購，可是人命跟成本究竟孰輕孰重？尤其還要調閱監視器回看，人工一一比對追蹤路徑，無法及時掌握，令人憤怒。

案發後才知設備異常 1萬多支監視器有何用

議員簡舒培詢問，何時發現設備故障？是否導致警方第一時間調閱畫面受阻？案發後才知設備異常，卻無示警系統，那麼設置一萬多支監視器要做什麼？黃清信回應，整理資料花費很多時間，第一時間要能鎖定嫌犯有困難，並坦承接獲捷警通知，才發現異常及處理，目前每天會去檢查回播功能是否正常，也會請廠商研議告警功能。交委會第一召集人游淑慧則提到人力不足問題，捷警說事發前才剛巡簽離開，明明是在共構大站，且是下班尖峰，難以置信只有零星員警甚至沒有。

張文消失的35分鐘 只能看見單點影像

趙紹廉昨天出席道路交通安全會報後受訪，被問到監視器問題時表示，所有監視器在一二一九當天沒有任何一支故障，都可以看到要拍攝的地方，只是有一台主機磁區受損，影響它所操作的七支監視器，無法回溯找前幾分鐘或半小時的影像，但是可以看到現場即時影像。

捷警通知才發現問題 目前每天檢查回播

趙紹廉說明，B2層的路徑上共有四十幾支監視器，分別由四個主機操作，每一個主機操作八到十二支。其中因一台主機磁區前一天受損，影響七支監視器無法即時回溯前幾分鐘或半小時影像，但有現場即時畫面。同時沿線還有其他十二支監視器備援可以回溯，因此北捷可提供嫌犯從八號樓梯下去後，一直走到往北車方向的畫面。他強調「沒有」延誤辦案，主要是嫌犯當天多次換裝，加上有煙霧，辨識需要一點時間。

警方持續在案發的捷運中山站外加強戒備。 （記者羅沛德攝）

通緝犯張文在捷運站內戴上防毒面具，脫下雨衣再次變裝。（記者王冠仁翻攝）

