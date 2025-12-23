為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《北捷連續攻擊模仿效應》彰市鬧區手持鐮刀揮舞 男子收押

    2025/12/23 05:30 記者陳冠備、陳鳳麗／綜合報導

    北捷發生隨機殺人恐怖攻擊案後，彰化市廿一日晚間有街友在民族路鬧區手持鐮刀揮舞，警方趕至將其制伏，彰化檢方為防止再度危害社會安全，向地院聲請羈押獲准。另南投地檢署昨成立防範恐怖攻擊應變小組，由重大刑案組檢察官與縣警局和調查站組成，一有發現相關訊息，即以重大刑案模式偵辦。

    彰化警方前晚獲報郭姓男子手持鐮刀走在民族路上揮舞，神情怪異，擔心釀成意外，緊急報警求助，警方立即出動五、六名警力趕抵現場，發現五十五歲郭男為轄區內常見街友，喝令其放下鐮刀，帶回派出所管束，並以恐嚇公眾罪移送地檢署。

    彰化檢方指出，郭男過去曾涉毀損公務等案，另因涉嫌竊盜案遭拘提，這次再涉犯恐嚇公眾罪，因其居無定所，恐有逃亡及反覆實施之虞，為防止再度危害社會安全，向彰化地方法院聲請羈押獲准。

    南投地檢署昨則成立防範恐怖攻擊應變小組，並由檢察長郭景東召開應變會議，該署主任檢察官賴政安、檢察官李英霆及縣警局刑警大隊長蕭榮哲、縣調站副主任莊宏偉等人與會，共同討論如何落實預警、通報、處置等應變機制。

    南投成立防範恐攻應變小組

    南投檢方表示，南投縣目前並無模仿恐怖攻擊的訊息或舉動，應變小組成立後，只要有相關訊息傳出，小組即出動並以重大刑案火速調查偵辦。

