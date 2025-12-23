為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    草屯慈恩堂納骨櫃位 3週銷售逾8千萬

    2025/12/23 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯鎮嘉老山慈恩堂二樓櫃位和神主牌位，上月27開放登記，當天就大排長龍。（草屯鎮公所提供）

    草屯鎮嘉老山慈恩堂二樓櫃位和神主牌位，上月27開放登記，當天就大排長龍。（草屯鎮公所提供）

    草屯鎮嘉老山示範公墓第三棟「慈恩堂」納骨堂，二樓新啟用納骨櫃位和神主牌位，上月廿七日開放登記，三週下來納骨櫃位銷售一〇〇四組，神主牌位也銷售出五十六組，金額合計八五九一萬餘元。二樓櫃位和神主牌位合計約一萬個，預估完售總金額可達七億五千萬元。

    南投因納骨櫃位愈來愈少，只要有新啟用的櫃位就會受到注目，草屯鎮嘉老山示範公墓園區的第三棟「慈恩堂」納骨堂，一樓的櫃位和神主牌位已客滿，二樓新櫃位設置完成多時，公所十一月廿七日受理選位登記，當天是吉日，排隊登記人潮很多。

    草屯鎮「慈恩堂」二樓納骨櫃位，分個人、夫妻雙人、家族櫃位，三週受理登記繳款後，個人納骨櫃位八九六組、雙人櫃位一〇二組、家族櫃位十六組，神主牌位五十六組，合計銷售金額達八五九一萬餘元。另中寮鄉第十公墓第二納骨堂「懷恩堂」，昨日也舉行揭牌和祈福法會，鄉公所表示，「懷恩堂」是由公所自籌經費一億五千萬元興建，個人櫃位一組約三至五萬元，等縣府核准啟用後，再擇吉日受理登記選位。

