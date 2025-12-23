台中文山焚化廠拆舊大樓 議員批竟當動土

在地文山里長何中信（右）、寶山里長廖振源（左）不滿「喜事搞神秘」揚言要抗爭。（記者黃旭磊攝）

周永鴻︰企圖營造政績假象

南屯區文山垃圾焚化廠BOT案歷經多次流標，延宕六年後昨天終於舉辦汰舊換新工程動土祈福，不過居民事先都不知情，現場也大門深鎖，讓在地的南屯區文山、寶山等多里里長，批評「喜事卻被辦成神神秘秘」，揚言正式動土前一定抗爭，民進黨市議員周永鴻更質疑「拆除舊辦公大樓」先期工程竟被當成動土，只是為了掩蓋實質建設進度落後的事實。

在地里長不滿封鎖大門搞神祕

文山焚化爐老舊，日處理量降至三百噸以下，而在廚餘政策改變後，台中市長盧秀燕面臨「全國最大垃圾山」及廚餘去化問題，BOT案歷經多次流標，終由「台泥達環文山合作聯盟」以九十四億三千兩百萬投資發包，昨天舉行「文山焚化廠汰舊換新先期工程」動土祈福。

台泥文山環保科技董事長蔡立文承諾採「先建新、再拆舊」方式，讓舊爐在新建期間持續運轉，工期從七年縮短成四年，日處理量從三百噸提升至九百噸。不過文山里長何中信、寶山里長廖振源一度拒絕與蔡立文等人合影，痛批三十年老爐改建，「原是大喜事卻被搞成神神秘秘」，大門竟都封鎖起來，地方人士當了三十多年次等市民，施工單位未了解民情，改建動土前一定會抗爭。

環局︰是為宣告先期工程啟動

周永鴻議員並質疑，昨天文山焚化爐的金鏟子挖下去，啟動的僅僅是拆除作業，並非市民殷切期盼的新爐體建設；關鍵的主體工程目前仍需要通過環差分析程序，動工期程根本沒有明確時間表。他批評，市府將「拆房子」包裝成「重大建設動工」，企圖營造政績亮眼的假象，實則是愚弄市民。

環保局強調，昨天辦理動土為宣告「先期工程」啟動，屬於整體工程推動必要準備階段。

台中「文山焚化廠汰舊換新先期工程」動土，議員質疑「拆除舊辦公大樓」被當成重大建設，只為了掩蓋實質建設進度落後的事實。（記者黃旭磊攝）

