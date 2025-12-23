中捷綠線延伸彰化 議員促分段推動

中捷綠線延伸線，中市議員希望台中市與彰化能分段施工。（記者蘇金鳳攝）

擔心彰縣都計案重新公展影響進度 要求建議中央 台中段先施工

中捷綠線延伸案正進行綜合規劃期末報告的審查，但日前彰化縣政府說彰東擴大都市計畫案明年初重新再辦一次公開展覽，對此，中市多位北屯區市議員表示，彰化縣的都市計劃案一直未定案，現今又要重辦公展，勢必影響延伸到大坑進度，要求捷工局向中央提出分段施工的建議；捷工局表示，目前不會影響太多進度；彰化縣建設處表示，是中央與地方一致的共識，並無其他選項方案。

中捷綠線延伸規劃為往北延伸二站，分別為大坑經補庫、松竹軍功路口，長約二．四八一公里，往南到彰化共六站，長七．四五公里，台中市有成功嶺大門口西側、中山榮泉路口二站，到彰化則是有四站，分別為彰興金馬路口、中山金馬路口、中山台化街口、台鐵金馬站。

台中市議員謝家宜、陳成添都表示，中捷綠線延伸到大坑，地方視為非常重要的建設，而大坑每年都有二、三百萬登山客，需要延伸線快點完工，而中捷綠線延伸到大坑段都已進入綜合規劃的進度，而且到大坑只有兩站，捷工局都要送到中央審議，但卻跟彰化綁在一起，而彰化的進度還在都市計畫，甚至還要重新公開展覽，台中市段一定會受到影響，要求捷工局應提出分段施工，不要讓大坑及登山民眾繼續空等。

捷工局︰目前不會影響太多進度

捷運工程局表示，中捷綠線延伸的綜合規劃的期末審查預計明年第一季送交通部審查，跟彰化縣的都市計畫案並行處理，目前不會影響太多，但彰化需在交通部完成綜合規劃審查後送行政院前完成都市計畫案，若還是未完成就會有影響，屆時捷工局就要評估進度問題。

彰縣︰與大坑段同步推動是共識

彰化縣建設處表示，行政院在去年初核定可行性研究後，就確立台中大坑段及彰化段同步推動，這是中央與地方一致的共識，並無其他選項方案；至於重辦公展的原因，在於因為今年五、六月在烏日段與彰化段都有路線調整，必須進行分區重劃，並跨縣市召開相關協調會，才敲定明年將重新公展。

