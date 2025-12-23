嘉市議會聯審通過 加碼普發6千元

議員：發放設籍基準日等細節仍未定 像「空白支票」

嘉市議會臨時會聯席會議昨天審議通過市府提出「振興經濟加碼普發六千元現金」相關預算案，預定今天完成三讀。近期網路瘋傳普發訊息，多位議員昨要求市府說清楚發放對象等細節，以免市民遭誤導，建設處長呂獎慧跳針式答詢「發放設籍基準日等尚未確定，待議會正式通過預算後，市府才會公告。」引來議員黃敏修批評普發作業決策扭捏、細節未明，送審內容如同一張「空白支票」。

振興經濟4案 預算約16.8億元

議會昨審議通過市府提出「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」預算十六億二一〇〇萬元，及「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」三千萬元、「振興經濟嘉市觀光產業補助自由行計畫」二五〇〇萬元、「振興經濟永續新生活推動計畫」三五四萬元及「清潔人員加班費」等共五案，合計十六億八〇五四萬元。

擔任聯席會議主席的議員李忠曆表示，網路流傳指普發日期分三梯次，若未領取，即喪失權益，此訊息為真？呂獎慧說，此為假訊息，若符合領取資格，逾期未領取會以匯款方式。

連同長者春節禮金 農曆年前發放

議員顏翎熹指出，有人為領六千元遷籍嘉市，有可能領了錢即遷出，發放設籍基準日限制不應過於寬鬆。呂獎慧說，截至十一月底嘉市有廿六萬一〇九四人，近來「淨遷入」增加六百多人，發放設籍基準日尚未確認。

由於普發作業涉及民政等單位業務，另將同步發放六十五歲以上市民一千元春節禮金，呂獎慧強調，一定會在農曆年前發放。

議員黃敏修說，市府這次普發作業決策扭扭捏捏「很奇怪」，送預算案到議會審查，卻仍有許多細節未定，送審內容如同一張「空白支票」，恐引發發放設籍基準日臨界點的民眾抗議。

