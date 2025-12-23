為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    斥資1.95億元 斗南新闢東外環道

    2025/12/23 05:30 記者李文德／雲林報導
    斗南外環道路每日近萬輛車進出，區域串連功能仍不足。（記者李文德攝）

    雲林縣斗南鎮外環路網僅延伸到信義路，區域串連功能仍不足，斗南鎮公所獲中央一．五七億元，加上縣府補助及自籌款，共投入一．九五億元新闢一公里長的東外環道路，昨天動土。公所表示，預計後年三月完工，可紓解當地四成車流。

    後年3月完工 紓解4成車流

    動土典禮昨由縣長張麗善、國土署中區都市基礎工程分署長陳俊雄、議長黃凱、立委張嘉郡、斗南鎮長沈暉勛等人主持；沈暉勛指出，斗南位於省道台一線、高速公路、快速道路及鐵路交會樞紐，受縱貫鐵路阻隔，東西兩側難以均衡發展，僅有福德陸橋、劉仙姑廟地下道與興國路平交道兩側通行，近年人口成長快速，設置外環道路，從建國一路延伸至建國三路及信義路交叉口，全長近四公里。

    雙向4車道 平衡東、西發展

    當地舊社里長葉永萌指出，外環道設置後因靠近國道一號，不少大型車輛進出，但在信義路後就要左轉往市區方向，民眾擔憂大車經過住宅區引發安全疑慮；沈暉勛表示，多年前就已規劃東外環道闢建，此次斥資一．九五億元，從信義路起延伸至仁愛路，闢建廿五米寬雙向四車道。

    陳俊雄說，近年中央透過多項道路改善措施，協助雲林縣優化交通環境，完工後可望完整串連斗南東、西外環道路系統；張麗善表示，盼未來斗南東西兩邊平衡發展，也舒緩交通壅塞情形。

