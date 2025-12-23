竹縣「碰撞構圖」 減少交通事故

整合AI跟大數據應用，新竹縣政府交通旅遊處建置「事故改善決策系統化管理建構更安全道路環境」分析系統，針對交通事故路口資料的蒐集、統整和分析，讓原需人工手動完成的現場碰撞構圖，經基本街廓底圖搭配衛星定位、GIS（地理資訊系統）圖層套疊後，使繪圖流程資訊、事故資料統統都數位化，建立可追蹤改善的機制，強化肇因的管理和改善，以此減少事故發生，獲得二〇二六智慧城市創新應用獎的肯定。

新竹縣府交旅處長陳盈州表示，這系統簡稱為「碰撞構圖」，內建事故分析、碰撞構圖以及改善建議與追蹤三大平台，警方七月已上線使用，藉此收集各事故路口點位、好發熱點、肇因等資料，建置碰撞構圖以了解碰撞軌跡等，把事故資訊轉為資料模組，了解交旅處有無可能用交通工程來降低事發風險。

這個碰撞構圖結合衛星空照跟GIS圖層套疊，可直接繪製出事故路口的標誌、標線、號誌等。員警可就事故路口調取路口平面圖，快速量測和標示車輛位置製作完成碰撞事故圖，後端轉入系統後，透過搜集歷次事故資料分析大數據，自動生成碰撞構圖，供作後續路口交通改善工程設計使用。

