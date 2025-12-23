為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣「碰撞構圖」 減少交通事故

    2025/12/23 05:30 記者黃美珠／新竹報導

    整合AI跟大數據應用，新竹縣政府交通旅遊處建置「事故改善決策系統化管理建構更安全道路環境」分析系統，針對交通事故路口資料的蒐集、統整和分析，讓原需人工手動完成的現場碰撞構圖，經基本街廓底圖搭配衛星定位、GIS（地理資訊系統）圖層套疊後，使繪圖流程資訊、事故資料統統都數位化，建立可追蹤改善的機制，強化肇因的管理和改善，以此減少事故發生，獲得二〇二六智慧城市創新應用獎的肯定。

    獲智慧城市創新應用獎

    新竹縣府交旅處長陳盈州表示，這系統簡稱為「碰撞構圖」，內建事故分析、碰撞構圖以及改善建議與追蹤三大平台，警方七月已上線使用，藉此收集各事故路口點位、好發熱點、肇因等資料，建置碰撞構圖以了解碰撞軌跡等，把事故資訊轉為資料模組，了解交旅處有無可能用交通工程來降低事發風險。

    這個碰撞構圖結合衛星空照跟GIS圖層套疊，可直接繪製出事故路口的標誌、標線、號誌等。員警可就事故路口調取路口平面圖，快速量測和標示車輛位置製作完成碰撞事故圖，後端轉入系統後，透過搜集歷次事故資料分析大數據，自動生成碰撞構圖，供作後續路口交通改善工程設計使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播