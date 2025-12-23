大新竹跨年晚會 300秒倒數煙火秀

大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」將在竹市大湳雅公園登場。（記者蔡彰盛攝）

二〇二六大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」將於卅一日晚間在竹市大湳雅公園登場，此次大新竹跨年晚會堪稱全台含「金」量最高，邀集多名金曲獎得主及表演團體，包含蘇慧倫、韋禮安等，現場除超過百攤的美食、遊藝市集外，更安排三百秒倒數煙火秀，讓民眾一邊欣賞演出，一邊享用美食，期待新年倒數。

卡司含「金」量高 還有美食市集

新竹市長高虹安說，大新竹跨年晚會卡司包含蘇慧倫、韋禮安、TRASH、呂士軒、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、孫盛希、張涵雅、幽靈水晶、徐偉翔、杯緹、金泰佑、SmileDash，號稱「金曲同樂會」，此外竹市在地歌手呂士軒、黃子軒與山平快、樂團海岸乾杯及竹縣代表徐志能將展現大新竹音樂實力與文化特色，精彩可期。

高虹安指出，將提供接駁車服務並實施交通管制，接駁路線亦涵蓋竹北地區。

新竹縣長楊文科指出，竹縣府亦將安排接駁車往返竹北與活動會場，自下午四點至晚上十點，從縣政府前出發，行經體育場、喜來登飯店前往會場，回程自晚上九點起至翌日凌晨一點，從會場出發，行經縣政府、體育場、喜來登飯店及高鐵站。

