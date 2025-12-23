為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「小橘書」沒收到？ 苗縣府︰已發

    2025/12/23 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    中央政府印製俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》於全台發送。（記者彭健禮攝）

    中央政府印製俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》於全台發送。（記者彭健禮攝）

    為強化社會面臨緊急危難之應處，中央政府印製俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》於全台發送，遭藍白立委譏浪費錢。但北捷連續攻擊事件，引起全民對公共安全之焦慮，「小橘書」之價值，廣受重視；有苗栗民眾反映未收到，苗栗縣政府民政處表示，「小橘書」依戶籍發送，每戶一冊，居住苗栗但未設籍者，可上國防部官網下載。

    方小姐向本報投訴，北捷連續攻擊案震驚全國，但西湖鄉至今還沒收到《台灣全民安全指引》手冊，她生氣不已，質疑「苗栗因為深藍就可以不用發嗎？」批評「有夠離譜！」

    西湖鄉公所民政課表示，《台灣全民安全指引》手冊依戶籍發送，全鄉二千一百多戶已透過村鄰長完成發送。公所未接獲鄉親反映沒有收到之情形，研判可能是居住在西湖鄉但戶籍未設籍在此，所以沒有收到「小橘書」。

    可至國防部官網下載

    民政處也表示，「小橘書」由中央印製後直接寄送給各鄉鎮市公所，全縣廿一萬多冊，由各公所透過村里鄰長依戶籍發送，每戶一冊；居住苗栗但未設籍者，可上國防部官網下載電子版。

