為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    愛河河堤公園改善 首區完工開放

    2025/12/23 05:30 記者陳文嬋／高雄報導
    愛河河堤公園明誠路至裕誠路段修復完工開放使用。（記者陳文嬋攝）

    愛河河堤公園明誠路至裕誠路段修復完工開放使用。（記者陳文嬋攝）

    高雄市水利局投入經費一．八七億元，將分四區改善愛河河堤公園，其中明誠路至裕誠路西岸先行完工，成為民眾休閒好去處；整體工程預計明年底完工，打造愛河中游新亮點，讓親水綠帶更美麗。

    水利局推動「愛河河堤親水廊道水環境改善計畫」，以分四區施工方式，降低對民眾休憩影響，進行修復愛河河堤公園，預計改善面積八公頃，營造舒適水岸環境，提升居住生活品質。

    首區明誠路至裕誠路西岸歷時近半年施工，全面整建綠帶、步道及照明設施，增加綠覆量、公園通透明亮，並導入可滲透鋪面，增加公園透水率，兼具生態與防災功能，目前已開放民眾使用。

    水利局也啟動第二工區裕誠路至天祥路西岸，推動布里斯本公園改善工程，將整建遊戲場、體健區及綠帶植栽，並改善廣場、步道及動線，預計明年四月開放，但愛河左岸公園河堤路側仍維持開放，民眾仍可漫步河岸、欣賞美景。

    第三工區為裕誠路至天祥二路東岸、第四工區為明誠路至裕誠路東岸，預計明年四月進場同步施工，將改善階梯進行綠化，機車格全面退出人行道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播