    屏東YouBike前30分鐘免費 延長1年

    2025/12/23 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東公共自行車YouBike前30分鐘免費優惠，將延長到明年底。（記者羅欣貞攝）

    屏東公共自行車YouBike從前年二月啟用，目前共有一九〇五輛、一百六十八個站點投入服務，因騎乘次數不斷上升、廣受歡迎，為鼓勵民眾持續使用公共運輸，屏東縣府昨宣布，YouBike前三十分鐘免費騎乘優惠將延長到明年底。

    縣府交通旅遊處表示，屏東YouBike一千九百多輛中有六百六十五輛為電動輔助自行車，啟用至今累積總運量已達四百七十一萬九千餘人次，今年十一月單月運量更突破廿萬兩千人，創下營運至今的新高。

    交旅處表示，為發展屏東公共運輸及響應減碳，現行前三十分鐘免費的YouBike優惠，因民眾反映熱烈，將延長至明年年底，超過三十分鐘至四小時內，每三十分鐘十元，但電輔車續採使用者付費不補助，前兩小時每三十分鐘廿元。

    交旅處表示，目前TPASS行政院通勤月票優惠持續中，凡購買「屏東公車暢行299月票」、「屏東無限暢行399月票」或「南高屏999通勤月票」方案，均享屏東公共自行車（含電輔車）前三十分鐘免費，不限騎乘次數，歡迎民眾多加使用。

